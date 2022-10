Collaborazione Anas-Regione per velocizzazione cantieri dal 2023 - Tuttoggi

Negli ultimi anni – prosegue Melasecche – lo sforzo fatto dall’ANAS è stato rilevante ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti, in termini di sicurezza, di confort, di velocizzazione. Ma, proprio per questo, l’utente informato comprende ed accetta sempre più e sempre meglio i disagi necessari per accompagnare questo programma particolarmente ambizioso che, almeno sulle direttrici di maggior importanza, vede la graduale trasformazione della vecchia rete nella attuale con standard autostradali di alto livello qualitativo”.

“La nuova filosofia delle manutenzioni straordinarie, basata su una tecnologia ben diversa ed un impegno rilevante, ha cambiato completamente il paradigma degli interventi che, rispetto al passato, sono molto più consistenti e completi con una durata indiscutibilmente più lunga rispetto ad una manutenzione del manto stradale che prevedeva interventi leggeri ma molto più frequenti. Le attuali fresature, profonde 60 cm, il cui ripristino viene integrato con calce e cemento, ricreano un sottofondo stabile e duraturo. I macchinari oggi utilizzati, che vedono le imprese umbre all’avanguardia, hanno tecnologie ultramoderne che regolano in automatico la perfezione nella stesura del materiale bituminoso in modo tale che il viaggiatore non avverte più i sussulti di un tempo che disturbavano, soprattutto quando si viaggia a velocità sostenuta.

Ci auguriamo tutti – ha concluso Melasecche – che le imprese, a cominciare da quelle umbre, siano in grado, assumendo nuovo personale anche se di difficile reperimento in questo momento storico, di dare quelle risposte che necessitano per completare nei prossimi due anni circa gran parte delle lavorazioni sulle strade statali dell’Umbria, nel modo più indolore possibile in modo da poter godere, quanto ai cantieri poi almeno per un decennio di un periodo di relativa tranquillità”.