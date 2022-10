Tamponamento tra auto, traffico in tilt sulla SS75 AGGIORNAMENTI

A causa di un lieve incidente nel tratto interessato dai lavori si è creata una lunga fila tra Rivotorto di Assisi e Capitan Loreto

E’ bastato un lieve tamponamento tra auto, senza particolari conseguenze per gli occupanti, per mandare in tilt mercoledì mattina la SS75, con lunghe code tra Rivotorto e Capitan Loreto, in direzione Foligno.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 8, nel tratto in cui si procede in una sola corsia per senso di marcia a causa dei lavori per il rifacimento della sede stradale.