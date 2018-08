Col coltellino in tasca e ladro nel supermercato

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Si aggirava per Santa Maria degli Angeli con in tasca un coltello multiuso. Per questo gli agenti del Commissariato di Assisi hanno denunciato un cittadino egiziano 19 enne. Il giovane, hanno vista della pattuglia, ha mostrato un atteggiamento sospetto, di chi ha qualcosa da nascondere.

Gli agenti decidevano allora di approfondire il controllo sul cittadino straniero, il quale risultava regolarmente presente sul territorio nazionale ed avente precedenti di polizia, ma in possesso, in maniera non giustificabile, del coltellino multiuso.

Dai particolari emersi durante l’attività di controllo, i poliziotti del Commissariato di Assisi hanno potuto ricondurre, sembra ombra di dubbio, il 19 enne al furto commesso ad Assisi in danno del supermercato Emi qualche giorno fa. Il giovane è stato dunque deferito all’autorità giudiziaria per i reati di porto abusivo di strumenti atti ad offendere e furto.

Inoltre, nell’ambito dei servizi di ordine pubblico disposti dal questore, in occasione del “River Rock” festival in corso di svolgimento in Santa Maria degli Angeli, i poliziotti del Commissariato di Assisi notavano un cittadino marocchino 25 enne in stato di ebbrezza. Gli agenti decidevano di intervenire ed effettuare un controllo approfondito, da cui emergeva che lo straniero aveva inosservato il provvedimento del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Assisi emanato dal questore di Perugia. Per tali motivi il cittadino marocchino veniva sanzionato in via amministrativa per lo stato di manifesta ubriachezza e deferito all’Autorità Giudiziaria per l’inosservanza del provvedimento.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa