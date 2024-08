Claudia Mossali è la nuova comandante della Guardia di Finanza tifernate - Tuttoggi.info

A Città di Castello si è insediata la nuova comandante della Guardia di Finanza, tenente Claudia Mossali, ricevuta in Comune dal sindaco Luca Secondi insieme ai vertici del Corpo, il comandante regionale, generale Francesco Mazzotta, e il comandante provinciale, colonnello Carlo Tomassini.

Classe ’97, Claudia Mossali succede a Daniele Maggioni, partito a metà luglio per un nuovo incarico in Lombardia. La 27enne, dopo aver frequentato l’accademia della Guardia di Finanza per 5 anni, ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza con la votazione massima di 110/110 con lode e la certificazione SLEE per la lingua inglese. Ha già ricoperto l’incarico di comandante per la Sezione Operativa aeroportuale di un Gruppo Gdf. Si è inoltre occupata di prevenzione e repressione reati doganali di genere, nonché del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e violazioni in materia valutaria. Sempre per le fiamme gialle ha rivestito anche l’incarico di direzione coordinamento e controllo della Polizia tributaria e fiscale, nonché di quella giudiziaria con competenze di procedura penale.

“Una piacevole occasione per conoscerci e confrontarci sulla realtà attuale di Città di Castello”, ha sottolineato il sindaco Secondi davanti alla nuova comandante e ai vertici regionali – Ho trovato interlocutori molto interessati ad approfondire la conoscenza della quarta città dell’Umbria, ai quali ho avuto modo di illustrare la nostra ricchezza culturale ma anche il dinamismo imprenditoriale del territorio, che con le proprie eccellenze è motore trainante dell’economia della regione e fa di Città di Castello un punto di riferimento per l’innovazione a livello nazionale e internazionale”.

L’incontro ha permesso di rinnovare la collaborazione tra Comune di Città di Castello e Guardia di Finanza sul versante della legalità. “Al generale Mazzotta e al colonnello Tomassini ho ribadito stima e gratitudine dell’amministrazione comunale nei confronti delle fiamme gialle – ha puntualizzato il sindaco – Esse rappresentano nel nostro territorio un presidio di legalità saldo e riconosciuto dalla comunità grazie al senso del dovere, spirito di collaborazione, vicinanza a cittadini e istituzioni pubbliche. Un operato apprezzato ed efficace che siamo sicuri continuerà anche sotto il comando del tenente Mossali, alla quale ho dato il benvenuto nella nostra comunità, formulando i migliori auspici per l’importante impegno al quale è stata chiamata”.