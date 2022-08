“Cittaslow opening minds”, 8 studenti di Orvieto al forum politico d'Europa in Danimarca - Tuttoggi

Il Festival politico d’Europa nella Cittaslow di Mariagerfjord, situata nel nord dello Jutland a circa 400 chilometri da Copenhagen, si svolgerà in tre location: l’area del centro storico annessa alla Biblioteca Comunale; la zona del porto presso il Mariager Salt Center; la grande spiaggia sabbiosa a est del porto.

Il commento di Pier Giorgio Oliveti, segretario di Cittaslow International

Proseguono, così, dopo lo stop a causa della pandemia, gli scambi culturali tra studenti della Cittaslow di Orvieto e la Cittaslow danese di Mariagerfjord, finalizzati alla promozione e alla conoscenza di culture di diversi paesi. Il gruppo orvietano, composto da otto studenti, partirà per la Danimarca lunedì 22 agosto. “L’importante iniziativa – dichiara Pier Giorgio Oliveti, segretario generale di Cittaslow International – fa seguito a un gemellaggio tra le due Cittaslow”. “L’iniziativa di fine agosto è nata per favorire la conoscenza reciproca dei giovani europei, l’acquisizione di una comune cittadinanza europea dei diritti e dei doveri, per vivere quotidianamente secondo i principi delle Cittaslow e condividere l’esperienze di vacanze attive”.

“Come creiamo una vita digitale sicura e protetta?”: un tema al centro dell’attenzione

I giovani europei parteciperanno a svariate attività. Ad esempio, con il gioco “La nave è carica di diritti” decideranno quali dovrebbero essere le pietre miliari di una nuova società europea. Seguiranno workshop su democrazia e libertà, discussioni sul cambiamento climatico. In un apposito Salone di conversazione, poi, si affronterà il tema “Come creiamo una vita digitale sicura e protetta?”, al fine di contrastare le violazioni digitali.