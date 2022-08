Cittaslow, gemellaggio internazionale Orvieto Echt-Susteren - Tuttoggi

Cittaslow, gemellaggio internazionale Orvieto Echt-Susteren

L’Ambasceria del Corteo Storico di Orvieto rappresenterà con orgoglio la città e la sua identità. Come per il Pellegrinaggio delle Reliquie, la cui storia risale ad oltre 570 anni fa, il Corteo Storico di Orvieto celebra la ricorrenza eucaristica del Corpus Domini, solennità religiosa istituita nel 1264 da papa Urbano IV, tramite la bolla Transiturus, proprio da Orvieto, nel cui Duomo è conservato il Sacro Corporale del Miracolo di Bolsena. Luoghi distanti eppure strettamente connessi, Orvieto e Echt-Susteren, in Olanda. Due importanti Cittaslow, il cui primo incontro avvenne nel 2019 nell’ambito del ciclo di appuntamenti “A Scuola di Cittaslow”, promosso da Cittaslow International ad Orvieto.

I cortei storico delle Cittaslow

“Allora furono gettate le basi – spiega Pier Giorgio Oliveti, Segretario Generale di Cittaslow International – per un gemellaggio internazionale fra i due Cortei Storici”. “Siamo lieti di poter dare finalmente seguito a questa collaborazione che porta il nostro Corteo fuori dai confini della città. Abbiamo lavorato per dare seguito all’iniziativa e siamo felici di parteciparvi, convinti che potrà aprire una nuova stagione”, ha affermato Silverio Tafuro, Presidente dell’Associazione ‘Lea Pacini’.

Orvieto candidata a Capitale della Cultura 2025

Nel salutare la municipalità e la comunità di Echt-Susteren, il Sindaco, Roberta Tardani evidenzia che la solennità del Miracolo Eucaristico del Corpus Domini – la cui reliquia è custodita da secoli nella basilica cattedrale di Orvieto – è fortemente sentita e partecipata dalla comunità locale che ne ha fatto, oltre che un simbolo religioso anche un proprio simbolo identitario, e che il Corteo Storico di Orvieto, al di là dell’originalità e della bellezza dei suoi 400 costumi, ben esprime questo sentimento popolare ai più alti livelli. Per il Sindaco di Orvieto l’importanza del gemellaggio culturale delle Cittaslow di Echt-Susteren e Orvieto va salutata, infine, come straordinaria occasione per far conoscere sempre più in Italia, in Europa e nel Mondo il patrimonio di storia, tradizioni e valori della nostra città, nell’ottica del progetto che vede la candidatura di Orvieto a “Capitale della Cultura 2025”.