Citerna rappresenterà l'Umbria al "Borgo dei Borghi 2023", troupe Rai ha già effettuato riprese - Tuttoggi

Proprio in questi giorni (venerdì 2 e sabato 3 settembre) la troupe della trasmissione Rai ha fatto tappa nel suggestivo gioiello dell’Altotevere per le riprese, che serviranno alla realizzazione di un video da mostrare ai telespettatori per scoprire le meraviglie del borgo e votarlo. Le telecamere sono passate per i luoghi più importanti e noti, dalla panoramica piazza Scipione Scipioni alla Madonna con il Bambino di Donatello, dai “portici” dei camminamenti medievali fino alla Rocca. Altre riprese verranno invece fatte nei prossimi giorni con il drone.

Grande soddisfazione per l’Amministrazione comunale, che espresso “il proprio orgoglio per la scelta del territorio in rappresentanza di tutta l’Umbria, certa che Citerna, così ricca di arte e di tradizioni, potrà rappresentare al meglio il patrimonio culturale e le bellezze della regione“. Prossimamente verrano diramate altre informazioni sulla messa in onda del programma e sulle modalità di voto per dare la propria preferenza al Comune umbro.

❤️Grazie a tutti per la collaborazione!

La soddisfazione dello staff RAI per la bravura e la disponibilità di tutti è già una VITTORIA per il nostro Comune!