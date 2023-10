Circuito dell'Acciaio, a Terni la gara podistica in ricordo di Libero Liberati - Tuttoggi.info

La manifestazione, realizzata grazie anche al contributo di Acea Ambiente, è aperta a tutti e ogni anno vede ai nastri di partenza centinaia di partecipanti pronti a percorrere il suggestivo tracciato dalla città di Terni.

Nata nel 1976, e giunta ormai alla sua 48^ edizione, domenica 8 ottobre la gara podistica del Circuito dell’Acciaio si svolgerà nel famoso tratto di strada in cui il campione ternano di motociclismo Libero Liberati perse tragicamente la vita.

La manifestazione, realizzata grazie anche al contributo di Acea Ambiente, è aperta a tutti e ogni anno vede ai nastri di partenza centinaia di partecipanti pronti a percorrere il suggestivo tracciato dalla città di Terni. Per gli atleti che gareggeranno è previsto un percorso di 15,200 km, mentre per tutti gli altri gli stessi chilometri potranno essere effettuati come un percorso ludico-motorio a passo libero. Sono previsti, inoltre, 5 km di camminata e percorsi per i bambini.

Il raduno degli atleti è previsto alle ore 8.30 presso P.zza Ridolfi; alle 10.00 la partenza da P.zza Tacito.