Cip Umbria, tutto pronto per il secondo campus di canottaggio al lago di Piediluco - Tuttoggi.info

Per il secondo anno consecutivo il Cip Umbria (Comitato italiano paralimpico), in collaborazione con Inail e con il Circolo Canottieri Piediluco, ha organizzato un “Pararowing Campus”, un campus di canottaggio dedicato agli assistiti Inail, con difficoltà motorie, in programma dal 18 al 20 novembre presso il lago di Piediluco. A supervisionare il lavoro dei partecipanti ci sarà Alessio Marzocchi, ex atleta plurimedagliato e tecnico della Nazionale Italiana di Canottaggio.





“Siamo stati contenti di riuscire a replicare il campus che avevamo organizzato lo scorso autunno, su proposta del delegato provinciale di Terni Tommaso Strinati, e che aveva riscosso numerosi consensi da parte dei partecipanti. L’attività di canottaggio si svolgerà presso il Circolo Canottieri di Piediluco, fiore all’occhiello per quanto riguarda il centro federale di canottaggio, che rappresenta un impianto all’avanguardia internazionale e accessibile ai ragazzi con ridotte capacità motorie”, afferma il presidente del Cip Umbria, Gianluca Tassi.





Il campus fa parte dell’attività di avviamento allo sport per le persone con disabilità da lavoro, piano quadriennale Cip/Inail 2022/2025.





PROGRAMMA

















1° Giorno – 18 novembre





dalle ore 15.00 alle ore 16.00 – Arrivo e accoglienza partecipanti (Circolo Canottieri Piediluco) – registrazione e consegna gadget – sistemazione in albergo (Hotel del lago)





ore 20.00 – cena

















2° Giorno – 19 novembre





ore 8.30 – colazione





ore 9.00/12.30 – inizio attività – spiegazione tecnica di voga indoor e illustrazione attrezzatura di canottaggio





ore 13.00 – pranzo





ore 15.00/17.30-18.00 – Canottaggio – uscita in acqua (Alessio Marzocchi) – teoria a terra –





ore 20.30 – cena

















3° giorno – 20 novembre





ore 9.00/12.30 – Canottaggio – Uscita in acqua. Al rientro debriefing





ore 13.00 – pranzo





ore 15.00/17.30 – seconda uscita in acqua





In serata – rientro