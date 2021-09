Cinghiali a spasso nel centro storico di Gubbio, il video è già virale - Tuttoggi

Tre esemplari avvistati per la prima volta nella centralissima piazza 40 Martiri, l'ironia dei social su una situazione ormai seria

Cinghiali a spasso nel centro storico di Gubbio. Per l’ennesima volta. I tre ungulati sono stati ripresi e immortalati da un cittadino lunedì sera (27 settembre) addirittura in piazza 40 Martiri, in zona farmacia.

Il video – dove l’eugubino tenta di immortalare i cinghiali (fortunatamente) spaventati e in fuga verso via Cavour – è diventato virale sui social, dove le immagini sono state accompagnate da numerosi commenti tutti piuttosto ironici: “Ecco chi è che fa gli schiamazzi di notte!” oppure ancora “Erano appena stati al Festival del Medioevo…”.

La situazione, però, sembra essere molto più seria, visto che le apparizioni dei cinghiali nella città dei Ceri e nelle immediate periferie cominciano a diventare davvero troppo frequenti: per piazza 40 Martiri questa sarebbe una prima volta mentre Parco Ranghiasci e l’area del Bottaccione sono ormai da tempo le “location” preferite dagli ungulati…