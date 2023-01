Cinghiale, nomine Atc e referendum: l’Assemblea Federcaccia Spoleto

Si discuterà anche delle notizie relative alla nuova proposta di referendum, da parte degli animalisti, contro la caccia.

Si affronteranno anche tematiche locali. Come le problematiche derivanti dalla carenza di selvaggina stanziale nel Distretto e della richiesta di rappresentanza nell’Atc2 della Sezione Federcaccia Spoleto come prima per numero di iscritti.