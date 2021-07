Cinema in Chiaroscuro, la rassegna ricorda gli scontri del G8 di Genova

Seconda edizione della rassegna che vuole avvicinare a pellicole meno conosciute

Seconda edizione per ‘Cinema in Chiaroscuro’, la rassegna organizzata dalla redazione della rivista Chiaroscuro, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini a pellicole meno conosciute. L’appuntamento di mercoledì 21 luglio sarà dedicato alle vicende del G8 di Genova, in occasione dei vent’anni dagli scontri.

In scena all’Arena il film di Vicari

Proprio per questa ricorrenza, l’Associazione Chiaroscuro, sempre attenta da anni ai temi sociali e di attualità, ha deciso di organizzare una serata per commemorare e ricordare al meglio questo evento di cronaca. Una serata all’insegna della divulgazione e del ricordo presso l’Arena Giardino del Supercinema in Corso Cavour, dove verrà proiettato il film del 2012 “Diaz: Don’t clean up this blood” di Daniele Vicari, che racconta le vicende avvenute alla scuola Diaz di Genova nella notte del 21 luglio 2001, al termine dei lavori del G8.

Introduzione storica e analisi della pellicola

La serata di Mercoledì 21 luglio avrà inizio alle 21.00 con un’introduzione storica a cura del prof. Claudio Stella che racconterà i fatti salienti di quella giornata di cronaca insieme all’autrice della rivista Chiaroscuro, Karen Berardi, che invece analizzerà più nel dettaglio la pellicola cinematografica. La proiezione fa parte del progetto “Cinema in Chiaroscuro”, alla sua seconda edizione dopo il lancio del 2020, promosso dalla redazione della rivista con lo scopo di avvicinare i lettori e la cittadinanza folignate a pellicole meno conosciute del panorama nazionale e internazionale.