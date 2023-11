Ciclabile stazione-Pentima, "disagi per il traffico e meno posti auto: va modificata" - Tuttoggi.info

"Chiedo all'assessore di valutare la possibilità di fermare questo cantiere o di apporre modifiche".

“Con un’interrogazione urgente indirizzata all’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Terni, e in modo particolare alle Direzioni Urbanistica e Viabilità, ho posto il tema dell’apertura del cantiere per la realizzazione della pista ciclabile tra la stazione e Pentima, che passando nell’intersezione tra viale Brin e viale Curio Dentato, oltre a sottrarre diversi posti auto, arrecherà disagi e congestioni del traffico“.

A dichiararlo, in una nota il capogruppo di Forza Italia Francesco Ferranti.

“E’ necessario – aggiunge Ferranti – che anche la realizzazione di piste ciclabili, sicuramente utili a diminuire l’impatto ambientale del traffico, sia compatibile con le esigenze viarie del traffico, non arrechi penalizzazioni alle attività commerciali sottraendo posti auto e non crei disagi alla circolazione viaria andando a restringere eccessivamente importanti arterie stradali, come in questo caso”.

“Chiedo all’assessore di valutare la possibilità di fermare questo cantiere o di apporre modifiche”.