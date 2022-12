Christmas run, di corsa per Telethon

L’evento di solidarietà

“Iniziativa che ci sentiamo di sposare a pieno“, ha detto Meloni. “L’iniziativa non è una novità per noi e per Umbragroup – ha spiegato Fusaro – quest’anno abbiamo aderito a Telethon, perché vogliamo, anche nel nostro piccolo, dare un contributo sul fronte sociale. Winner infatti non è solo una società di eventi sportivi, ma vogliamo dare un contributo di solidarietà al territorio“. Quindi l’anteprima di un evento benefico in primavera, che servirà per dare un contributo all’ospedale di Foligno.

L’importanza dello sport

“Per noi lo sport è fondamentale – ha proseguito Bordoni – perché gli attribuiamo un forte valore socioeducativo e di sviluppo sociale. Il progetto che abbiamo lanciato con l’Atletica Winner sta crescendo e ne siamo orgogliosi“. Librandi ha evidenziato i grandi numeri di Telethon e Gallina ha ricordato la storia della Fondazione, con un occhio alle novità per le scuole.

Nessuna iscrizione

Appuntamento dunque per sabato mattina: l’evento è gratuito e non necessita di iscrizioni. Dai Canapè il percorso si concluderà da Winner per un brindisi di auguri.