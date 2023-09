Chiuso il calciomercato del Perugia, tra arrivi e mancate partenze

I rinforzi per Baldini, con il tormentone legato ai nomi di Koaun e Santoro

Arrivato a poche ore dalla chiusura della finestra di proroga del mercato l’attaccante cercato dal Perugia. Si tratta di Federico Nahuel Vazquez, acquistato a titolo definitivo dal Gubbio, che ha sottoscritto un contratto che lo lega al Grifo sino al giugno del 2025.

Argentino ma con passaporto italiano, Vazquez ha vestito le maglie di Velez, Cordoba, Francavilla, Catanzaro, Troina e Siracusa realizzando in totale 62 reti. Con il Gubbio, lo scorso anno, ha siglato 6 reti in 35 partite disputate. Con il Velez ha conquistato anche una Supercoppa argentina, pur senza essere mai impiegato. Un giocatore d’area, utile nel gioco aereo.

Il Perugia ha tentato invano di prendere l’attaccante nigeriano Simy, in uscita dalla salernitana. Ma il calciatore non ha voluto scendere in Lega Pro.

La settimana in più di mercato, concessa a seguito dei giudizio pendente che si è risolto solo a fine agosto, ha portato a Perugia il centrocampista offensivo Federico Ricci, scuola Roma, che si è svincolato dalla Reggina. E segnato il ritorno, dopo l’altalenante stagione dello scorso anno, il giovane esterno colombiano Yeferson Paz, arrivato in prestito dal Sassuolo.

La notizia forse più importante è la permanenza a Perugia di Koaun, Santoro e Furlan, nonostante per il primo si fosse aperta la pista del campionato serbo. La permanenza dei centrocampisti ha chiuso le porte all’arrivo di Marco Fossati, ex capitano del Monza, la scorsa stagione all’Hajduk Spalato.

(notizia in aggiornamento)