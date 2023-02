Chiesa di Sant’Agostino, c’è l’ok della Soprintendenza ai lavori di restauro

Passi avanti verso i lavori di restauro e miglioramento sismico della chiesa di Sant'Agostino minore a Norcia

Passi in avanti per i lavori di restauro della chiesa di Sant’Agostino minore a Norcia (detta anche Sant’Agostinuccio), per la quale era stato lanciato un allarme qualche settimana fa dopo che più volte era saltata la copertura provvisoria.

La novità è che in data 20 febbraio 2023 la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria ha autorizzato, con prescrizioni, i lavori di restauro e miglioramento sismico della chiesa. Ora la pratica della chiesa di Sant’Agostino minore – fa sapere l’Archidiocesi di Spoleto – Norcia – seguirà l’iter per l’approvazione finale del Commissario Straordinario alla Ricostruzione post sisma 2016 Sen. Guido Castelli.