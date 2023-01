Saltano i teli di copertura della chiesa terremotata di Sant'Agostino, attesa per nuovo intervento - Tuttoggi

Ultimamente, i teli posti a protezione della copertura si erano disancorati. L’Archidiocesi ha fornito ai Vigili del Fuoco, presenti insieme al gemoetra Desantis, il materiale per ancorarli nuovamente al tetto. L’operazione avverrà non appena sarà disponibile l’autoscala dei Pompieri, in questi giorni impegnata nelle varie zone della Regione allagate. Dal sopralluogo, comunque, è emerso che l’acqua non è penetrata nel controsoffitto ligneo.

Per quanto riguarda invece il progetto esecutivo per il recupero dell’importante luogo di culto nursino, è in attesa dell’approvazione della competente Sovrintendenza.