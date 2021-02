Chiarito l'iter del Progetto di Impianto Fotovoltaico "San Faustino FV " ad Orvieto - Tuttoggi

Per le osservazioni pubblicato avviso sul sito web del Comune. C’è tempo 60 giorni. Chiarito dal sindaco l'errore formale sulla pubblicazione

E’ stato pubblicato in data odierna sul sito web del Comune di Orvieto l’avviso pubblico relativo alla possibilità per i cittadini di formulare osservazioni sul “Progetto di Impianto Fotovoltaico denominato SAN FAUSTINO FV nel Comune di Orvieto” proposto dalla società Ecg Umbria Srls. Tali osservazioni rientrano nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) avviato su tale progetto.

Per un mero errore materiale l’avviso di avvenuta pubblicazione da parte della Regione Umbria sul proprio sito web non era stato inserito anche sul sito istituzionale del Comune di Orvieto. Per ovviare a tale disguido l’Amministrazione Comunale ha scritto ai competenti uffici regionali comunicando l’avvenuta pubblicazione, pertanto, decorrono dalla data di oggi altri 60 giorni per poter presentare le osservazioni sul progetto in questione secondo i termini di legge.

“Seppur grave – commenta il Sindaco di Orvieto, Roberta Tardani – si è trattato soltanto di un errore materiale degli uffici di cui comunque, come Assessore all’Ambiente e Sindaco, mi assumo la piena responsabilità.

Respingo tuttavia al mittente le gravi accuse e illazioni in base alle quali l’Amministrazione Comunale, e in particolare il Sindaco, avrebbero voluto nascondere il progetto alla popolazione per chissà quali fini.

Voglio sottolineare infatti che tutto il materiale era a disposizione sul sito della Regione Umbria sin dal 4 dicembre e i soggetti interessati avrebbero potuto conoscerne tutti i dettagli. Peraltro, al netto del disguido relativo alla pubblicazione, i competenti uffici comunali hanno tempestivamente svolto il lavoro istruttorio ed espresso il parere sul progetto rilevando elementi di incompatibilità con il vigente Piano regolatore generale. La procedura istruttoria ora va avanti – conclude il Sindaco – e ci saranno altri 60 giorni per la presentazione delle osservazioni. Sarà infine la Conferenza dei Servizi a esprimersi sul progetto anche sulla scorta dei pareri espressi dal Comune di Orvieto”.

Di seguito il link relativo all’avviso pubblico: http://albopretorio.webred.it/albo-c001/atto/detail.html?id=115224&page=0&type=incorso&tipoOrdinamento=asc

