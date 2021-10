Chiaretti ricoverato in ospedale in gravi condizioni

Il vescovo emerito di Perugia - Città della Pieve portato al Santa Maria della Misericordia per una insufficienza respiratoria

Monsignor Giuseppe Chiaretti è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Il vescovo emerito di Perugia – Città della Pieve è stato ricoverato a seguito di una insufficienza respiratoria. Le sue condizioni vengono definite dalla stessa Curia “molto gravi”.

Chiaretti è sottoposto alle cure dei medici. Il cardinale Gualtiero Bassetti e il vescovo ausiliare mons. Marco Salvi invitano la comunità diocesana “a raccogliersi in preghiera per il loro confratello Giuseppe – scrive la Curia – affinché il Signore e la Beata Vergine Maria della Grazia lo sostengano in questo difficile momento”.

Giuseppe Chiaretti, nato a Leonessa nel 1933, viene consacrato vescovo a Spoleto nel 1983. Nel dicembre 1995 è nominato arcivescovo metropolita di Perugia-Città della Pieve, incarico che ha assunto il 28 gennaio 1996. Il suo mandato nel capoluogo umbro è stato caratterizzato da iniziative forti, come la critica al registro delle Unioni civili che era stato istituito dal Comune nel 2003 e la critica alla Lega Calcio per aver fatto disputare il giorno di Pasqua la partita Perugia-Inter. Ha anche avviato il processo di beatificazione di Vittorio Trancanelli.

Nel 2009 ha presentato a Papa Benedetto XVI la sua rinuncia per limiti di età. Nell’ottobre di quell’anno gli è succeduto Gualtiero Bassetti.