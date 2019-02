Champions, la Sir sbanca anche Mosca

share

La Sir sbanca Mosca in Champions League ed agguanta la qualificazione. Una vittoria ancora in rimonta, dopo quella strepitosa contro la Lube che ha consentito ai Block Devils di riportarsi a casa la Coppa Italia. A Mosca i ragazzi di Bernardi ci mettono un set a prendere le misure ai russi ed a conquistare una vittoria comunque non facile.

Nel primo set la Sir, trascinata da Leon, risponde ai russi colpo su colpo sino al 19 pari, poi i padroni di casa prendono quel piccolo margine che riusciranno a mantenere fino al 25-23.

Nella seconda frazione Perugia parte subito forte, ma viene ripresa sul 1 pari. Ma la Sir alza il muro e le giocate di Atanasijevic e Leon fanno il resto: proprio l’ennesimo attacco del cubano naturalizzato polacco ed un suo ace danno a Perugia la parità nei set: 1-1.

Nel terzo set lo spartito non cambia: Leon bombarda dalla linea di fondo, Atanasijevic diventa implacabile in attacco. Il resto lo fa un’ottima difesa. Il punto che vale il set e il sorpasso lo mette a segno Hoag.

Ma i russi non ci stanno a cedere e nel quarto set Perugia è costretta a inseguire. Un ace di Hoag vale il sorpasso per i Block Devils (12-13). Uno strepitoso muro di Lanza consente a Perugia di tentare la fuga. La Dinamo resiste ancora. A piegare la resistenza dei russi ci pensano Ricci a muro e Atanasijevic. La Sir chiude poi il quarto set (23-25), l’incontro e la pratica qualificazione in Champions League.

Dinamo Mosca-Perugia (25-22 21-25 20-25 23-25)

