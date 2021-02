Champions, la Sir annienta la Lube 3-0

La Sir annienta la Lube 3-0 e ora contro Tours può staccare il pass per andare avanti in Champions insieme a Civitanova Marche.

Grande prestazione dei Block Devils, che al PalaBarton tornano micidiali al servizio. La vetrina dai 9 metri non è però per Leon (comunque sempre grandioso in attacco), ma per Ter Horst. E’ lui a dare la sferzata nel primo set ed a proseguire con una prova di grande sostanza in attacco.

Molto positiva anche la fase difensiva, in ricezione e nel muro sul quale si sono infranti gli attacchi della Lube, efficace quest’oggi con il solo Simon.

Sir Sicoma Monini – Lube 3-0

(25-21; 25-18; 25-21)

Avvio all’insegna del solito equilibrio. La Lube prova a scappare (+4 sul muro vincente di Juantorena). Sul turno al servizio di Plotnytskyi la Sir mette la testa avanti (11-10).

La Lube prova ancora l’allungo. Ace di Simon (19-16). Reazione Sir, che trova pari con Plotnytskyi.

Ter Horst ancora velenoso in battuta, vantaggio Sir. Che va sul +2 dopo una grande difesa, finalizzata con un attacco fotonico di Leon. Doppio ace di Ter Horst! (23-19).

Il servizio di Juantorena se ne va fuori e la Sir si prende il primo set (25-21).

Primo vantaggio Sir (3-2) chiuso con astuzia da Leon dopo un lunghissimo scambio. Sull’errore di Leal (5-2 Sir) De Giorgio chiama i suoi.

Leon alza il muro e la Sir va sul +2, costringendo De Giorgi a chiamare ancora i suoi.

Reazione Lube affidata a Simon. Dall’altra parte le giocate di Solè e quelle di Ricci.

Ancora un errore al servizio di Ter Horst in questo secondo set. La Sir continua comunque a mantenere il suo vantaggio. E allunga con Leon (21-14).

Il challenge conferma che il servizio di Juantorena è fuori, secondo set alla Sir (25-18).

Punto a punto in avvio di terzo set, con Plotnytskyi e Simon protagonisti.

Break Sir, la Lube prova a riavvicinarsi.

Solè alza il muro (14-11). Ancora un ace di Ter Horst!

Imitato poco dopo da Plotnytskyi (17-12).

Ancora un attacco vincente di Ter Horst, risponde Anzani.

La Sir non si ferma. De Cecco trova l’ace (20-24). Ma su un suo errore la Sir trova la meritata vittoria (25-21).

Domani (giovedì) alle 20,30 la sfida contro Tours per completare l’impresa e continuare il sogno Champions.