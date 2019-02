Cgil, eletta la nuova segreteria regionale

share

Stefania Cardinali, Andrea Farinelli, Fabrizio Fratini e Barbara Mischianti: sono questi i componenti della nuova segreteria regionale della Cgil dell’Umbria, che andranno ad affiancare il segretario generale Vincenzo Sgalla.

L’elezione è avvenuta da parte dell’assemblea generale della Cgil dell’Umbria che si è riunita a Perugia alla presenza del segretario nazionale Cgil, Roberto Ghiselli. La nuova segreteria, che si è subito riunita al termine dell’assemblea, è stata eletta con 83 voti a favore, 29 contrati, 12 astenuti e una scheda bianca.

“Ci aspetta un lavoro impegnativo, vogliamo affrontare con le nostre proposte e con la nostra azione vertenziale il vero problema dell’Umbria: la mancanza di una prospettiva, in particolare per le giovani generazioni – ha detto Vincenzo Sgalla dopo l’elezione – L’obiettivo che sarà alla base dell’azione della Cgil, in stretto raccordo con Cisl e Uil e nel confronto con le parti datoriali e con la Regione, sarà dunque quello di costruire le condizioni affinché le persone, non solo possano, ma vogliano scegliere di restare in Umbria, di progettare le proprie vite in questo territorio”.

