Cerimonie uniche. Alla libreria POPUP di Perugia una guida per le celebrazioni non religiose - Tuttoggi.info

Sabato 9 marzo, alle 17.30, la libreria e spazio culturale POPUP di Perugia, in piazza Birago, ospiterà la presentazione del libro Cerimonie uniche. Guida teorico-pratica per celebrazioni non religiose (edizioni Nessun Dogma). L’incontro, promosso in collaborazione con l’UAAR – Unione Atei Agnostici e Razionalisti, vedrà la partecipazione di due delle autrici del libro, Maria Pacini e Adele Orioli, che dialogheranno con Riccardo Cruzzolin, professore di Antropologia all’Università degli Studi di Perugia e componente del Circolo UAAR di Perugia.

Visto la crescente richiesta di celebrare con cerimonie non religiose momenti significativi della propria vita, come nascite, matrimoni e commiati, il libro rappresenta una guida per chiunque voglia una celebrazione laica che lasci un buon segno e un buon ricordo.





Luogo: POPUP • libri / spunti / spuntini, via D. Birago, 22, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA