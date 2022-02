Cercasi promotore sportivo, ultimi giorni per candidarsi - Tuttoggi

Al Centro Sportivo Italiano di Gubbio serve una sola figura per il progetto "Zsport - Social Generation", il termine per candidarsi è fissato al 5 marzo

Partita anche a Gubbio la campagna per la ricerca della figura di promotore sportivo, promossa dal Centro Sportivo Italiano (Csi), comitato regionale, e inserita nell’ambito del progetto “Zsport – Social Generation 5.0”.

L’unico candidato richiesto risponde ad un profilo under 40 se uomo e under 50 se donna, che sarà inquadrato tramite contratto di collaborazione sportiva, con una retribuzione di circa 1.600 euro al mese per 13 mensilità.

In via prioritaria, saranno selezionati candidati inoccupati, laureati in Scienze motorie, Scienze sociali, Scienze della formazione, Scienze psicologiche o altre lauree attinenti il settore sportivo.

Il termine fissato per trasmettere le candidature, che dovranno essere comprensive di curriculum vitae, è sabato 5 marzo. L’indirizzo mail segnalato per l’invio della candidatura è: info@csiumbria.it