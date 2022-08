Cerca la ex compagna e viola il divieto di avvicinamento: arrestato - Tuttoggi

Non poteva avvicinarsi alla ex compagna, ma i carabinieri lo hanno trovato in compagnia della donna e per questo arrestato per violazione del divieto di avvicinamento.

Succede a Todi, dove l’attività di prevenzione sul territorio svolta dai carabinieri della locale compagnia è indirizzata anche alla tutela delle donne vittime di violenza domestica, continua con positivi risultati.