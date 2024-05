MILANO (ITALPRESS) – In miglioramento la situazione maltempo in Lombardia, dove negli ultimi due giorni i Vigili del Fuoco hanno effettuato più di mille interventi. Nella clip i vigili del fuco in azione a Lodi e a Cantù, dove sono ancora in corso le ricerche di un 66enne precipitato nel torrente Serenza da un ponticello (CO).

trl/gtr