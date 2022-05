Il Centro selezione fa scuola, concorsi tutti informatizzati

Ecco come funziona la procedura

“Siamo un’eccellenza nel campo della Difesa, tanto che le altre Forze armate sono venute a Foligno per capire come organizzare concorsi come i nostri, completamente informatizzati”. Il generale di Brigata Vincenzo Spanò, al vertice del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’esercito di Foligno, lo dice con una certa soddisfazione, illustrando il meccanismo che, da marzo 2022, ha permesso al Centro di viale Mezzetti, di allestire una procedura completamente informatizzata per le selezioni.

Il software

Il tutto, con il software “Self Prom”, consente velocità, trasparenza e privacy, oltre che risparmio di tempo e di personale. A partire dal 2019 il meccanismo è stato affinato, con la reazione di una rete dedicata e di un software che tutela appunto riservatezza. Il candidato, all’arrivo, riceve un codice numerico che lo identificherà per tutta la durata della selezione. Ma la privacy è garantita in ogni occasione, considerando che, per esempio, per le prove fisiche i dati finiscono nella cartella online del candidato (per la corsa automaticamente grazie al transponder che i candidati dovranno indossare alla caviglia).