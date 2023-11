Centosessanta studenti inseguono nei cieli il sogno di diventare piloti FOTO E VIDEO

Centosessanta studenti di sette scuole perugine inseguono nei cieli il sogno di frequentare il corso di volo a Guidonia, base del 60° Stormo dell’Aeronautica militare italiana. Un’opportunità che sarà data ai due che risulteranno più meritevoli al termine del corso di cultura aeronautica resa possibile grazie alla collaborazione tra l’Aeronautica militare, l’Ufficio scolastico e il Comune di Perugia.

Un corso diviso in due fasi. Nella prima settimana le lezioni di teoria, a cui poi segue quello più emozionante, l’esperienza di volo a bordo degli aerei Siai U-208, che a Perugia “indossano” la livrea celebrativa per il Centenario dell’Aeronautica militare.

Un modo, ha spiegato il comandante del 6° Stormo, Michele Cesareo, per avvicinare i ragazzi alla passione per il volo. Ed anche per aprire future prospettive occupazionali, come hanno sottolineato l’assessore del Comune di Perugia Luca Merli e la presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti.

