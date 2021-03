Centenario Pci, il Comitato di Foligno organizza un incontro con Carnieri

L'incontro in occasione del centenario della fondazione

“I comunisti e la storia dell’Umbria repubblicana” – con Claudio Carnieri, già segretario regionale del Pci e presidente della Regione Umbria. Questo il tema della videoconferenza, condotta da Serena Rondoni, che si svolgerà mercoledì 10 marzo 2021, alle ore 18.00, sul canale YouTube (https://youtu.be/KyKYAe7oSlI) e sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/100204322078997/posts/117198893712873/) del “Centenario PCI-Comitato di Foligno”.

I precedenti incontri

Dopo quello dello scorso 28 gennaio con Achille Occhetto (youtube: https://tinyurl.com/y242caw6), del 12 febbraio con il filosofo Silvano Tagliagambe (youtube: https://tinyurl.com/44zvxrcq) e con Livia Turco il 25 febbraio (youtube: https://tinyurl.com/4t7y3fz8 ), quello con Carnieri è il quarto appuntamento inserito nel programma di eventi legati ai Cento anni dalla fondazione del PCI, promossi e organizzati dal “Comitato per il centenario del Pci” di Foligno e dalla fondazione “Pietro Conti”.

La ricorrenza

Gli organizzatori della conferenza spiegano che la ricorrenza dei cento anni dalla fondazione del più grande partito della sinistra italiana (21 gennaio 2021) vuol essere un’occasione per ragionare in maniera critica sulla storia di una grande vicenda politica e democratica. Ma anche per riflettere sulla possibilità di costruire una nuova idea di sinistra, autenticamente riformista, aperta, moderna. In grado di interpretare ed affrontare la complessità della società contemporanea.