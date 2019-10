Censimento, 4 operatrici già al lavoro per la rilevazione | Ecco come riconoscerle

Quattro rilevatrici sono già al lavoro a Città di Castello per le operazioni connesse al Censimento Permanente della Popolazione 2019. La rilevazione, coinvolge anche il capoluogo tifernate e si protrarrà fino al 20 dicembre 2019.

In questo periodo ci saranno le addette che, a nome del Comune e riconoscibili attraverso un cartellino identificativo (come quello nella foto a fianco), chiederanno alcune informazioni alle famiglie estratte come campione dall’Istat.

Nessun pericolo di truffa o di brutte sorprese, quindi, se si presenteranno gli operatori di censimento per una ricognizione finalizzata a conoscere il territorio, l’affissione di locandine, la distribuzione di lettere informative, la verifica degli indirizzi e delle sezioni assegnati o per la rilevazione porta e a porta. I rilevatori del Comune sono muniti, come detto, di un apposito cartellino di riconoscimento e di un tablet; tuttavia i cittadini che dovessero avere dubbi o perplessità di qualsiasi tipo, potranno contattare il Centro comunale di rilevazione al numero 075/8529 362 – 445 o recarsi direttamente presso gli uffici dei Servizi Demo-grafici, in Via XI Settembre numero 41.

La rilevazione è obbligatoria e si articolerà in due differenti tipologie di indagini che saranno svolte comunque dagli stessi rilevatori. Una parte delle famiglie verrà contattata a partire da domani, giovedì 10 ottobre e, fino al 13 novembre, direttamente dagli operatori comunali o dai rilevatori per effettuare un’intervista. Un secondo gruppo di famiglie, che fanno parte del campione estratto direttamente dall’Istat, stanno ricevendo per posta una busta contenente un lettera ufficiale a firma del Presidente dell’Istat e le credenziali di accesso per la compilazione del questionario online, che potranno completare autonomamente accedendo al portale Istat da casa. Potranno altrimenti attendere il rilevatore presso il proprio domicilio o recarsi presso il Centro Comunale di Rilevazione, presso i Servizi Demografici in via XI Settembre dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13; il lunedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18. Qui sarà possibile fruire dell’assistenza di operatori comunali.

Le famiglie che non avranno provveduto a compilare il questionario entro il 7 novembre, saranno contattate da un rilevatore o da un operatore comunale. Per tutte le famiglie che fanno parte del campione sussiste l’obbligo di risposta e dovranno compilare ciascuna il proprio questionario entro i termini stabiliti onde evitare i solleciti previsti dall’Istat e la successiva applicazione di sanzioni.

