Cena di solidarietà Lions Club Perugia, doni ai bambini e raccolta fondi per famiglie bisognose - Tuttoggi

Campagna per la campagna di raccolta fondi "Una spesa per tutti". 1.800 famiglie del territorio che hanno difficoltà

Il Lions Club Perugia ha organizzato una cena di solidarietà sabato 17 dicembre, durante la quale è stato possibile donare giocattoli ai bambini meno abbienti attraverso il consueto “Giocattolo sospeso“. Inoltre, la serata è stata l’occasione per sostenere la raccolta fondi per sostenere le oltre 1.800 famiglie del territorio che hanno difficoltà a fare la spesa, a seguito dell’appello del Vescovo Ivan e del responsabile della Caritas Diocesana, Don Marco Briziarelli, per la campagna di raccolta fondi “Una spesa per tutti“.

Alla fine della serata, i partecipanti hanno dimostrato generosità e sensibilità verso il prossimo, donando una raccolta fondi per la carità. “Nel pomeriggio – spiega Giuseppe Maria Famà, presidente del Lions Club Perugia – un Consiglio Direttivo Straordinario”,, ha deliberato la donazione di 500€ come prima risposta a questa richiesta. Ma ciò che è stato straordinario è stata la sensibilità dei presenti all’invito a contribuire a questo “Avvento di Carità”.