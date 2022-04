Celebrazioni francescane del 2026, approvato ddl in commissione cultura - Tuttoggi

Il comitato per celebrare l'ottavo centenario della morte dell'Assisiate passa da 15 a 20 membri, stanziati 4.5 milioni di euro

Approvato in Commissione cultura del Senato il disegno di legge per le Celebrazioni francescane del 2026, nello specifico per l’istituzione di un comitato nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, che ricorre nell’anno 2026.

Procede dunque a ritmo spedito l’istituzione del comitato nazionale, con il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all’opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco. Come emerso a settembre, il Comitato sarà composto da venti membri (e non più quindici come comunicato in precedenza; saranno scelti dal consiglio dei ministri non avranno, comunque, alcun compenso se non un rimborso spese), scelti tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere dell’Assisiate, nonché tra rappresentanti di enti pubblici e privati che conoscono la figura da celebrare o sono coinvolti nel tessuto locale.