Celebrazioni Benedettine 2023, presentato il programma col ministro Sangiuliano

C’erano poi i Sindaci delle tre città benedettine – Nicola Alemanno (Norcia), Domenico Petrini (Subiaco) ed Enzo Salera (Cassino) – e gli esponenti religiosi: S.E. Dom Mauro Meacci, Abate Ordinario dell’Abbazia Territoriale di Santa Scolastica, Dom Donato Ogliari, Amministratore Apostolico di Montecassino e Dom Luigi di Bussolo, monaco di Montecassino e Presidente della Fondazione San Benedetto e il Primo Consigliere dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, Daccó Coppi.

Celebrazioni benedettine, le parole del ministro

“Patriarca del monachesimo occidentale e co-patrono d’Europa, – ha ricordato il ministro Sangiuliano – San Benedetto fu anche un grande italiano. Dal Medioevo all’età moderna, la sua Regola e i suoi monasteri hanno contribuito alla nascita della nostra nazione e della nostra civiltà. San Benedetto ha illuminato l’Italia e l’Europa intera, con la sua spiritualità attiva e contemplativa, con la sua disciplina del radicamento e dell’impegno personale al servizio della comunità e del territorio. E continua a farlo ancor oggi, in cui sempre più sentiamo la necessità di un faro che illumini la nostra strada. Come ha sottolineato il presidente Mattarella, abbiamo bisogno di questo suo messaggio di pace. Ancora più oggi, – ha concluso il ministro – perché offre alle nuove generazioni una rinnovata consapevolezza delle radici spirituali dell’Italia”.

Il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, ha ricordato che “la Fiaccola come ormai consuetudine sarà accesa a Norcia, all’interno della Cripta ristrutturata della Basilica di San Benedetto, il luogo che la tradizione annovera come la culla dei santi Benedetto e Scolastica. Un semplice gesto, ma di grande significato sia per la nostra Comunità che per quella dell’intero Continente. San Benedetto è ricostruttore dell’ Europa e costruttore di Pace, un valore universalmente riconosciuto e non scontato, che dobbiamo però saper conservare e preservare. Iniziative come queste contribuiscono a rafforzare la fede e l’identità culturale dei popoli”.

La fiaccola quest’anno arriverà in Portogallo

Le Celebrazioni Benedettine anche quest’anno godono di partnership e patrocini di notevole significato istituzionale, tra cui il Ministero della Cultura, l’Ambasciata d’Italia in Portogallo, l’Ambasciata di Portogallo in Italia, l’ENIT, la Regione Lazio, la Regione Umbria.

Il cammino della Fiaccola non si è mai fermato, nemmeno nei mesi bui della pandemia: nel 2021 infatti la Fiaccola è stata pellegrina in Italia, scegliendo la Città di Bergamo e l’Ospedale Papa Giovanni XXIII come luogo simbolo della lotta al Covid. Dallo scorso anno è ripreso anche il cammino europeo, nell’ottica della comunione dei Popoli e nella promozione del brand “Terre di San Benedetto” che identifica le tre Città. Per questo 2023 è stato scelto il Portogallo con la capitale Lisbona dove si svolgeranno gli incontri istituzionali e due luoghi religiosi nei quali la luce di Benedetto sarà gemellata con il santuario mariano di Fatima e con l’Abbazia benedettina di Singeverga.

Il programma delle celebrazioni benedettine

La Fiaccola è stata ricevuta lo scorso martedì 7 febbraio 2023 presso la Sala del Cenacolo nel Complesso del Vicolo Valdina dal Presidente della Camera dei Deputati, On. Lorenzo Fontana, e poi benedetta dal Santo Padre il giorno seguente.

Sarà poi accesa sabato 25 febbraio 2023 presso la cripta della Basilica di San Benedetto, luogo dove la tradizione vuole siano nati i Santi Gemelli Benedetto e Scolastica.

Giovedì 2 marzo è prevista a Lisbona la presentazione del Brand Terre di San Benedetto nel quale si identificano le tre Città benedettine, davanti a tour operator e stampa; venerdì 3 marzo si terranno incontri istituzionali che vedranno coinvolte le Autorità nazionali e locali e, naturalmente, l’Ambasciata d’Italia che ha offerto sostegno, insieme ad ENIT, alle delegazioni italiane nell’organizzazione degli eventi in terra portoghese. Particolarmente ricco il programma religioso con la visita presso il santuario mariano di Fatima (sabato 4 marzo), la celebrazione eucaristica presso la Cattedrale di Lisbona (domenica 5 marzo) e l’Abbazia benedettina di Singeverga (lunedì 6 marzo).

Dopo il suo ritorno in Italia la Fiaccola sarà accolta sabato 11 marzo a Subiaco, presso il Sacro Speco, e sabato 18 marzo a Montecassino, sulla tomba del Santo e nel pomeriggio a Cassino. Da Montecassino sabato 18 marzo la staffetta con la Fiaccola sarà scortata dai gruppi podistici delle tre città, Norcia Run 2017 (Norcia), Marciatori Simbruini (Subiaco) e CUS (Cassino) percorrerà interamente a piedi il tracciato del Cammino di San Benedetto per far rientro a Norcia la sera del 20 marzo. La mattina del 21 marzo partirà alla volta di Subiaco giorno nel quale le celebrazioni benedettine, religiose e civili, si concluderanno in contemporanea nelle tre Città.