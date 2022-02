Celebrazioni benedettine 2022, Fiaccola San Benedetto vola in Spagna - Tuttoggi

Presentate oggi a Roma, presso la sede del Parlamento Europeo in Italia, Spazio Europa, le iniziative delle Celebrazioni Benedettine 2022

Sono state presentate oggi a Roma, presso la sede del Parlamento Europeo in Italia, Spazio Europa, le iniziative delle Celebrazioni Benedettine 2022. Vale a dire i festeggiamenti organizzati dalle Comunità civili e religiose di Norcia, Subiaco e Cassino in onore di San Benedetto Patrono d’Europa, promulgatore del messaggio di unità e pace, oggi rappresentato simbolicamente dalla Fiaccola “Pro Pace et Europa Una”.

I relatori

Particolarmente ricco ed importante il parterre dei relatori della conferenza stampa a partire dal Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea Antonio Parenti, l’Ambasciatore di Spagna in Italia Alfonso Dastis, l’Ambasciatore d’Italia in Spagna Riccardo Guariglia, in collegamento virtuale da Madrid, l’Assessore al Turismo della Regione Lazio Valentina Corrado, l’Assessore al Turismo della Regione Umbria Paola Agabiti, il Presidente di Enit Giorgio Palmucci. Presenti i Sindaci delle tre città benedettine Nicola Alemanno, Norcia (PG); Domenico Petrini, Subiaco (RM), Enzo Salera, Cassino (FR) e Don Luigi Di Bussolo in rappresentanza dell’Abbazia di Montecassino.

Le Celebrazioni Benedettine anche quest’anno godono di partnership e patrocini di notevole significato istituzionale, tra cui l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, l’Ambasciata d’Italia in Spagna, l’Ambasciata di Spagna in Italia, l’ENIT, la Regione Lazio, la Regione Umbria e il sostegno del Vice Consolato Onorario a La Coruña.

Il cammino della Fiaccola non si è mai fermato, nemmeno dopo il terremoto che ha interamente distrutto la città di Norcia nel 2016 o nei mesi bui della pandemia: lo scorso anno, infatti, la fiaccola è stata pellegrina in Italia, scegliendo la città di Bergamo e l’Ospedale Papa Giovanni XXIII, come luogo simbolo della lotta al Covid.

Quest’anno riprende anche il cammino Europeo, nell’ottica della comunione dei Popoli e nella promozione del brand ‘Terre di San Benedetto’ che identifica le tre città ed è stata scelta la Spagna con la capitale Madrid, dove si svolgeranno gli incontri istituzionali e Santiago de Compostela.

Il programma

La Fiaccola sarà benedetta dal Santo Padre mercoledì 23 febbraio e sarà accesa a Norcia sabato 26 alle 15,30 all’interno del cantiere di ricostruzione della Basilica di San Benedetto, nella cripta, luogo dove la tradizione vuole siano nati i Santi Gemelli Benedetto e Scolastica, in una cerimonia che si preannuncia suggestiva, carica di significato e speranza.

Giovedì 3 marzo è prevista a Madrid la presentazione del brand Terre di San Benedetto, nel quale si identificano le tre città benedettine, davanti a tour operator e stampa; venerdì 4 si terranno incontri istituzionali che vedranno coinvolte Autorità nazionali e locali e, naturalmente, l’Ambasciata d’Italia che ha offerto sostegno, assieme ad ENIT, alle delegazioni italiane nell’organizzazione degli eventi in terra iberica.

Particolarmente ricco il programma religioso con la visita al Monastero di Santo Domingo de Silos (sabato 5), la celebrazione eucaristica presso la Cattedrale di Madrid che sarà presieduta dall’ Arcivescovo (domenica 6) e la Messa del Pellegrino nella Cattedrale di Santiago, officiata dal Nunzio Apostolico in Spagna (lunedì 7).

Dopo il suo ritorno in Italia la Fiaccola sarà accolta sabato 12 marzo a Subiaco, presso il Sacro Speco e domenica 13 a Montecassino, sulla tomba del Santo e, successivamente a Cassino.

Da Montecassino venerdì 18 marzo la staffetta con la fiaccola sarà scortata dai gruppi podistici delle tre città, Norcia Run 2017 (Norcia), Marciatori Simbruini (Subiaco) e CUS (Cassino) percorrerà interamente a piedi il tracciato del ‘Cammino di San Benedetto’, per far rientro a Norcia la sera del 20 marzo.

Le celebrazioni benedettine, religiose e civili, si concluderanno in contemporanea nelle tre città il 21 marzo.