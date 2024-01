Celebrazione del patrono San Feliciano, i provvedimenti per la viabilità nel giorno della festa - Tuttoggi.info

Provvedimenti che interesseranno la circolazione stradale in occasione della festa del patrono, mercoledì 24 gennaio

Sono stati adottati provvedimenti che interesseranno la circolazione stradale in occasione della festa del patrono San Feliciano, in programma mercoledì 24 gennaio, in via Garibaldi nella chiesa di Sant’Agostino. In occasione di tale ricorrenza religiosa risulta istituita in piazza Garibaldi anche una fiera specializzata, con orario di vendita dalle 8 alle 22, per la quale è previsto il posizionamento nella medesima piazza dei banchi degli operatori di commercio su aree pubbliche.

Nel dettaglio verrà sospesa temporaneamente la circolazione veicolare in via Garibaldi, il giorno 24 gennaio dalle 7,30, ove si rendesse necessario per la presenza di rilevante flusso pedonale, ovvero in relazione alle operazioni correlate alla manifestazione fieristica che si svolgerà in questa piazza Garibaldi, con eccezione dei veicoli dei residenti nell’ambito delle zone interessate dal divieto, i veicoli adibiti a servizi pubblici in genere, i mezzi di pronto intervento e di pronto soccorso, i mezzi di polizia, i veicoli adibiti al trasporto di persone con ridotte capacità di deambulazione muniti di apposita autorizzazione nonché dei veicoli utilizzati dagli operatori di commercio su aree pubbliche autorizzati ad esercitare nei relativi posteggi assegnati in occasione della manifestazione.

Gli altri provvedimenti: istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata in via Garibaldi, ambo i lati, ad integrazione dei tratti della medesima via ove risulta già vigente tale divieto ed indicato con relativa segnaletica stradale, dalle 6 alle 22, e/o fine manifestazione, del giorno 24 gennaio; sarà anticipata l’istituzione temporanea del doppio senso di circolazione in via Garibaldi nel tratto compreso tra Piazza Ercole Giacomini e l’intersezione con via dei Molini, al fine di consentire il corretto deflusso dei veicoli in uscita dalla piazza Ercole Giacomini con percorrenza di via Garibaldi con direzione via Bolletta-Via Oberdan e la successiva uscita con direzione obbligatoria con svolta a sinistra in via dei Molini, sempre per il giorno 24 gennaio, nella fascia oraria sopra indicata.

In occasione della festa del patrono San Feliciano avrà luogo la tradizionale processione con il seguente percorso: partenza dalla Chiesa Madonna del Pianto in Piazza Garibaldi alle 15.30, poi Via Garibaldi – Largo Carducci – Via Gramsci – P.zza San Domenico – Via Mazzini – Via Cairoli – P.zza San Francesco – Via Rutili – Corso Cavour – Via Oberdan – Via Umberto I – Via Garibaldi – Chiesa Madonna del Pianto. Durante lo svolgimento della processione previste limitazioni della circolazione veicolare sulle strade interessate: divieto di sosta con rimozione dalle 10 alle 18 in Via Umberto I,Via Oberdan (tratto compreso tra Via Umberto I e Corso Cavour) e Piazza San Francesco; divieto di sosta con rimozione dalle 13 alle 18 su entrambi i lati, in via Garibaldi – Via Gramsci, Largo Frezzi,Via Mazzini,Via Cairoli (tratto compreso tra Via Mazzini e Piazza San Francesco), Via Rutili; istituzione di divieto di transito al passaggio della processione fino al termine della stessa lungo tutto il percorso interessato.

Foto repertorio TO