Marsciano, intervento dei Vigili del fuoco al maneggio di Poggio dei Corti per salvare un cavallo finito in una concimaia

Due squadre dei Vigili del fuoco di Perugia sono intervenute con autogru ed autoscala a Marsciano al maneggio Poggio delle Corti, per il salvataggio di un cavallo finito dentro una concimaia. L’animale, raggiunto dai caschi rossi, è stato imbracato e portato in sicurezza in buone condizioni di salute.