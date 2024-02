Causa tamponamento con ferito, 50enne aveva tasso alcolemico quasi 7 volte oltre il limite - Tuttoggi.info

L'uomo ha causato l'incidente in via Bartali, oltre alla denuncia rischia l'arresto e la revoca della patente | Tre giorni prima sempre nel Tifernate un altro uomo sbanda, l'alcoltest incastra anche lui

Ancora alcol al volante nelle strade di Città di Castello, dove stavolta si è veramente esagerato. In appena 3 giorni sono state infatti due le denunce alla Procura della Repubblica di Perugia per guida in stato di ebbrezza.

Il caso più clamoroso riguarda un 50enne di nazionalità rumena, che lo scorso 19 febbraio, in via Biturgense, ha causato anche un tamponamento con ferito (fortunatamente non grave). All’atto dei rilievi operati dalla Polizia locale intervenuta sul posto è stato accertato a carico del conducente un tasso alcolemico di 3.35 g/l, addirittura quasi 7 volte oltre il limite consentito dalla legge (0,5 g/l).

Il secondo episodio, anche in questo caso con un incidente (autonomo), è avvenuto tre giorni prima, in via Bartali. Ad uscire di strada, stavolta, è stato un 40enne italiano, risultato con un tasso alcolemico pari a 1.13 g/l, oltre due volte il limite.

Per tutti e due – entrambi residenti a Città di Castello – è scattata la denuncia penale e il ritiro delle patenti di guida ai fini della sospensione da parte del Prefetto. Il 50enne, inoltre, oltre ad una multa compresa tra 1.500 e 6.000 euro, potrebbe anche rischiare l’arresto da un minimo di 6 mesi ad 1 anno, nonché la revoca della patente per aver creato un incidente.