Cattivi odori a Narni, Setras inaugura nuovo impianto - Tuttoggi

Cattivi odori a Narni, il fenomeno si è verificato di nuovo negli ultimi giorni. Il ‘caso’ era emerso all’attenzione della comunità narnese circa un anno fa, quando l’impatto odorigeno dell’azienda Setras aveva allarmato residenti e istituzioni.

La Setras

La Setras si occupa di manutenzione dei veicoli e nel lavaggio e bonifica delle cisterne e già nel 2019 aveva precisato: “Operiamo nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge e delle autorizzazioni rilasciate e confermate nel tempo dalle autorità istituzionali – e che avrebbe valutato – “Tutte le azioni tecnicamente sostenibili per evitare eventuali disagi causati dalla propria attività che comunque non costituiscono un pericolo per la salute dei cittadini e dei lavoratori”.

Nuovo impianto

Proprio in questi giorni sul profilo Facebook della Setras è stato comunicato che i primi di luglio sarà inaugurato il nuovo impianto di lavaggio e bonifica delle cisterne, struttura che dovrebbe limitare il ripetersi del fenomeno e la frequenza con la quale i cittadini sono sottoposti al disagio.

Comitato “Acquabona”

Il comitato “Salute Acquabona” di Narni, da sempre vigile sulla questione, è intervenuto con una nota sulla vicenda auspicando che “ci sia la stessa perseveranza e volontà di ridurre al minimo il disagio anche per i cittadini che vivono nella vicinanza dello stabilimento, come avvenuto in questi giorni per la vicenda del viadotto di Montoro. L’appello è di non essere lasciati di nuovo soli nel fronteggiare una situazione che ha già duramente danneggiato i cittadini nelle abitudini di vita quotidiana e ha scaturito la necessità in alcuni casi di rivolgersi alle strutture mediche”.