Cattedrale di Terni, celebrazione del 370° anniversario della dedicazione e preghiera per la pace - Tuttoggi.info

Una preghiera per la pace, in particolare per la Terra Santa, alla quale la comunità diocesana ha manifestato sempre particolare vicinanza e solidarietà.

La comunità diocesana di Terni-Narni-Amelia in preghiera per la pace: accogliendo l’appello di Papa Francesco, nel giorno in cui si ricorda il 370° anniversario della Dedicazione della Cattedrale di Terni, venerdì 27 ottobre alle ore 17.30, in Duomo, si terrà la Celebrazione della Santa Messa e l’Adorazione Eucaristica, presieduta dal vescovo Francesco Antonio Soddu.

Parteciperanno i sacerdoti, religiosi e religiose, dame e cavalieri dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, rappresentanti dei movimenti e associazioni.

Una preghiera per la pace, in particolare per la Terra Santa, alla quale la comunità diocesana ha manifestato sempre particolare vicinanza e solidarietà, sostenendo in questi anni progetti umanitari e favorendo pellegrinaggi nei luoghi santi, a sostegno delle comunità cristiane che popolano quel territorio.

Nella celebrazione sarà ricordato anche l’anniversario della dedicazione della Cattedrale di Terni, avvenuta nel 1653 per opera del cardinale Angelo Rapaccioli.