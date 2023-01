Castelluccio, Legnini inaugura il centro sociale in piazza della Fonte

Sabato 7 gennaio l'inaugurazione del centro sociale di Castelluccio, ci sarà anche il commissario straordinario uscente

Sarà forse l’ultima uscita pubblica in qualità di commissario straordinario alla ricostruzione post sisma quella che Giovanni Legnini farà sabato 7 gennaio a Castelluccio di Norcia per inaugurare il centro sociale. Mentre ancora imperversano le polemiche sulla sua mancata riconferma (ed anche sulla presa di posizione dell’arcivescovo di Spoleto – Norcia contro la nomina di Guido Castelli), viene infatti annunciata l’iniziativa pubblica in programma sabato alle ore 11,30 nella frazione nursina distrutta dal terremoto, dove la ricostruzione è ferma dopo oltre 6 anni.

A Castelluccio, dunque, tornerà finalmente ad esserci dopo anni un punto di aggregazione per residenti e proprietari di seconde case, dopo la rimozione di “zona Cesarina”, il container fatto rimuovere perché senza permessi e che per un breve periodo ha avuto la funzione appunto di centro aggregativo.