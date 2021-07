Castelluccio, 16mila veicoli in una settimana. In 2735 con le navette

Bilancio positivo per gli accessi controllati a Castelluccio di Norcia per vedere la Fioritura 2021 ma previsti piccoli aggiustamenti per il prossimo weekend

Sono state 2.735 le persone che lo scorso fine settimana hanno raggiunto Castelluccio utilizzando le navette con partenza dalle 5 aree di sosta predisposte tra Norcia e Forca Canapine.

Dopo il primo week end della sperimentazione degli accessi limitati ai Piani di Castelluccio di Norcia per vedere la Fioritura 2021, l’Amministrazione comunale traccia un primo bilancio. Ricordando che le azioni messe in campo hanno l’obiettivo di evitare il ripetersi dell’insostenibile pressione cui sono stai sottoposti luoghi ed attività economiche lo scorso anno.

Castelluccio di Norcia, in programma aggiustamenti sull’accessibilità

Scopi e intendimenti principali delle azioni intraprese sono quelli di confermare un numero di visitatori importante e sostenibile, distribuendo il carico quanto più uniformemente possibile in tutti i giorni di questo straordinario evento naturale che è la fioritura e garantire a tutti i visitatori servizi e fruizione all’altezza dello spettacolo che i Piani di Catelluccio offrono. “Per questo – evidenziano dal Comune di Norcia – siamo già al lavoro per i primi piccoli aggiustamenti a partire dalla prossima settimana.

Evidentemente, invece, per la prossima stagione, molto più puntuali ed evoluti saranno questi servizi, ai quali oggi abbiamo dovuto lavorare in tempi strettissimi, essendosi concluso il tavolo con le Prefetture, iniziato a Novembre 2020, solo lo scorso 22 giugno”.

La sentenza che vieta i parcheggi sulla Piana di Castelluccio

A questo scopo, va ricordato che, a seguito della sentenza della Corte d’Appello degli usi Civici dello scorso mese di marzo, in funzione della quale nessuna possibilità di parcheggio era autorizzabile sui Piani, le forze di Polizia quale unica alternativa, avevano individuato la chiusura totale degli accessi agli autoveicoli.

I numeri degli accessi del 2021 ed il confronto con il 2020

Ciò detto, il Comune di Norcia informa che sono state 2735 le persone che hanno usufruito delle navette messe a disposizione nel versante umbro, a cui vanno aggiunte quelle in arrivo dal versante marchigiano. Oltre 2700 anche i passaggi dai varchi verso Castelluccio sia sabato che domenica. Passaggi consentiti a residenti, attività economiche, moto ed appunto autobus.

Dai dati rilevati poi dai punti di accesso, di sicurezza e videosorveglianza nei 5 varchi dislocati nel territorio comunale di Norcia si evince che nella settimana 28 giugno – 4 luglio 2021 sono stati 80.246 passaggi nei varchi a Norcia in entrata e in uscita; nello stesso periodo, 29 giugno – 5 luglio

2020, sono stati registrati 87.796 transiti.

Gli accessi rilevati solo dai varchi in direzione Castelluccio sono stati 16.084 nel 2021 e 20.323 nel 2020.

Fioritura, lo scorso anno situazione climatica più favorevole

“E’ opportuno tuttavia ricordare che lo scorso anno, nello stesso periodo, – viene spiegato – la fioritura stava raggiungendo il massimo del suo splendore, complice anche una situazione climatica evidentemente più favorevole, per la sua rigogliosità e bellezza. Possiamo quindi solo stimare che aggiungendo ai nostri numeri quelli in arrivo dalle Marche, le persone presenti domenica 4 luglio sul Pian Grande di Castelluccio si avvicinavano comunque alle quantità ipotizzate e ritenute sostenibili, che ora, ci auguriamo si confermino anche nei giorni infrasettimanali.

Il bilancio di questa nuova fase sperimentale per il primo week end ‘su prenotazione’ per ammirare la fioritura può dunque essere considerato positivo, sia per l’organizzazione dei parcheggi che del servizio navette, senza riscontrare particolari criticità. Si ringraziano quanti hanno contribuito a perseguire questo risultato”.