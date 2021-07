Fioritura Castelluccio 2021, gli orari delle navette e i parcheggi disponibili

Fioritura Castelluccio, 5 parcheggi e punti di partenza delle navette tra Norcia e Forca Canapine: gli orari e come prenotare

Saranno 5 i punti di partenza delle navette per raggiungere il Pian Grande e dunque la Fioritura di Castelluccio di Norcia durante questo week end ed il prossimo. Tanti quanti i parcheggi disponibili, per un totale di 1850 stalli di sosta.

Per assistere alla Fioritura a Castelluccio, infatti, il Comune di Norcia ha predisposto per i giorni 3 e 4 e 10 e 11 luglio 2021 un servizio navetta. Impossibile, infatti, in questi due fine settimana, accedere al tetto dei Sibillini in auto o camper.

Inoltre si potrà arrivare a Castelluccio soltanto passando dal versante umbro, mentre quello marchigiano sarà interdetto da ogni fronte.

Visitare la Fioritura di Castelluccio: ecco da dove partono le navette

Gli autobus seguiranno due itinerari: Norcia capoluogo – Castelluccio e Forca Canapine – Castelluccio (e viceversa).

Per quanto riguarda Norcia, i punti di accesso – sosta sono il parcheggio Boeri (Norcia capoluogo) e il parcheggio Santa Scolastica . Il servizio navetta è attivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, con frequenza ogni ora .

Per quanto riguarda Forca Canapine, i punti di accesso sono 3: Parcheggio Scentinelle, Parcheggio Monti del Sole e Parcheggio Forca Canapine. In questo caso il servizio navetta è attivo dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30 con frequenza ogni 30 minuti.

Il servizio è utilizzabile con un titolo di viaggio, valido per l’andata e il ritorno, che può essere acquistato al costo di 5 euro presso ciascuno dei punti di accesso / parcheggio.

Il divieto di accesso e le prenotazioni

Si ricorda che in questi fine settimana, come da nota della Prefettura di Perugia e conseguente ordinanza della provincia di Perugia n. 150 del 30/06/2021 è stato disposto il divieto di transito e sosta sia nella Piana che lungo tutte le arterie che vi affluiscono dai versanti umbro-marchigiani.

Possono raggiungere i parcheggi coloro che abbiano effettuato la prenotazione per auto e camper, attraverso la piattaforma “ParchiAperti.it” nei parcheggi individuati sul territorio del Comune di Norcia, utilizzando il servizio navette, fruibili all’80% della capienza massima, come da disposizioni di sicurezza anti Covid.

E’ consentito invece il transito nella Piana per pullman e navette turistiche.

I posti auto disponibili nei cinque parcheggi sono 1850 in totale, per una stima approssimativa di circa 6000 persone che potranno vedere da vicino la Fioritura di Castelluccio.

Quando si può accedere liberamente al Pian Grande ed alla Fioritura di Castelluccio

Dal lunedì al venerdì è consentito libero accesso alla Piana di Castelluccio, senza possibilità di sosta per tutti gli autoveicoli. Tutti i giorni della settimana vi sarà libero accesso alla Piana e all’abitato di Castelluccio, da tutti i versanti, per residenti/dimoranti ed esercenti attività economiche locali, disabili, bici e moto, bus e navette turistiche.

Il Comune di Norcia ricorda inoltre che questa iniziativa è stata messa in campo per assicurare la necessaria fluidità e sicurezza della circolazione, garantire una migliore fruibilità della fioritura e non pregiudicare eventuali azioni di soccorso.

I dati a confronto sugli accessi 2020 e 2021

Dai varchi elettronici dislocati nel Comune di Norcia nel mese di giugno 2020 si sono registrati un totale di 308.875 passaggi, in entrata e in uscita in tutto il territorio comunale; a giugno 2021 sono stati invece registrati 291.241 passaggi, mancano però i dati relativi ad un week end su due varchi per un malfunzionamento delle telecamere. Dal 22 al 28 giugno 2020, nel periodo di massimo splendore della fioritura, i passaggi furono 95.954, visitatori richiamati anche dal ‘tam tam’ social; nella settimana 21-27 giugno 2021, sono stati invece 74.608, con la fioritura appena all’inizio.