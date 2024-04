Castello di Migliano, riqualificate le aree pedonali | Il taglio del nastro - Tuttoggi.info

L’inaugurazione dell'importante intervento è stata fatta alla presenza del sindaco Francesca Mele e dell’assessore Francesca Borzacchiello

Taglio del nastro, nel pomeriggio di domenica 14 aprile, a Migliano per i lavori di riqualificazione delle aree pedonali esterne al castello di Migliano. Insieme al sindaco Francesca Mele presente, per l’amministrazione comunale, l’assessore Francesca Borzacchiello.

L’intervento, completato ad inizio 2024 e del valore complessivo di 181mila euro, è stato completamente finanziato grazie ad un bando dalla Regione Umbria destinato ad interventi di rigenerazione urbana, cui si sono aggiunti 5mila euro da bilancio comunale per l’installazione di arredi quali panchine, cestini e un tavolo con panche.

“Il ripristino del decoro e il superamento di alcune barriere architettoniche presenti – spiega il sindaco Francesca Mele – permette una migliore fruizione di questo bellissimo sito della frazione di Migliano, ai suoi abitanti come anche ai turisti che arrivano fin quassù e si fermano ad ammirare la bellezza della vallata che si apre subito sotto il castello. Questi investimenti, che vanno nella direzione della rigenerazione urbana, sono fondamentali per dare ai nostri borghi la prospettiva di spazi più vivibili e nuovi servizi per un complessivo miglioramento della qualità di vita che li caratterizza. L’obiettivo è evitarne lo spopolamento e renderli attrattivi per nuovi residenti”.

L’intervento, che ha riguardato tutta l’area pedonale esterna al castello, è consistito principalmente nella realizzazione di pavimentazioni, ricostruzione delle scalinate, posizionamento di ringhiere e rifacimento delle recinzioni in legno, oltre ad altre opere connesse.

“Abbiamo già la disponibilità dei fondi con cui completeremo questo intervento di riqualificazione – sottolinea Francesca Borzacchiello -. Sono 230mila euro, ottenuti grazie ad un bando del Pnrr sulla riqualificazione urbana, cui si aggiungeranno 50mila euro di cofinanziamento del Comune di Marsciano. Con tali risorse interverremo sulle aree carrabili intorno al castello, a partire dalla strada di accesso alla struttura e dalla piazza. A questo punto la valorizzazione degli spazi pubblici che caratterizzano questo importante sito storico e paesaggistico sarà completa”.