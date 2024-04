Castello brillerà di nuova luce, in arrivo oltre 4000 led | Investimenti per oltre 3 milioni - Tuttoggi.info

La giunta comunale tifernate ha deliberato il mega investimento sull’illuminazione pubblica, in convenzione con Hera Luce srl | Ecco dove saranno installati i nuovi impianti

La giunta comunale di Città di Castello ha approvato i progetti esecutivi per investimenti sull’illuminazione pubblica da oltre 3 milioni di euro, che riguarderanno oltre 4.000 punti luce realizzati da ‘Hera Luce Srl’, nell’ambito della convenzione Consip.

Grazie alla tecnologia Led di ultima generazione ci saranno meno consumi energetici nei quartieri di capoluogo e frazioni, a partire dal nuovo impianto del campo sportivo da rugby e da quello del parco comunale di Rignaldello. E’ inoltre in fase di redazione un progetto su misura per il centro storico, al quale verrà riservato un investimento ad hoc nell’ambito della convenzione Consip.

“Un restyling completo dell’impiantistica toccherà tutti i luoghi della città che hanno evidenziato esigenze di miglioramento dell’illuminazione pubblica, tenendo conto anche delle segnalazioni dei cittadini – commentano il sindaco Luca Secondi e l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Carletti – L’obiettivo è innalzare la qualità dell’illuminazione di strade e luoghi pubblici, a tutela della sicurezza e a supporto di tutte le esigenze quotidiane dei tifernati, ma anche per un maggior efficientamento del sistema, che comporterà importanti risparmi per le casse comunali e benefici significativi per l’ambiente”.

In base alle informazioni fornite da Hera, i nuovi corpi illuminanti a Led garantiranno infatti un risparmio energetico del 52%, con un forte abbattimento delle emissioni di Co₂ nell’atmosfera. Nel segno del rispetto dell’ambiente, anche l’energia elettrica sarà certificata verde al 100%. Con 2.955.817 euro, in tutto il territorio comunale, saranno effettuati interventi di riqualificazione energetica, miglioramento tecnologico e adeguamento tecnico-normativo degli impianti della pubblica illuminazione.

L’investimento prevede la sostituzione di apparecchi illuminanti con nuovi in tecnologia Led, la sostituzione di sostegni ammalorati, pozzetti danneggiati e interventi di manutenzione straordinaria dei quadri elettrici. Sono, inoltre, previsti quattro interventi di adeguamento dell’illuminazione pubblica in via Carlo Liviero, via Carolina Torreggiani, via dei Tigli e via dei Pioppi, via Luca della Robbia. Il campo sportivo di via Bartali, teatro delle imprese del Città di Castello Rugby che accarezza il sogno della serie B, sarà dotato di un impianto con un investimento di 118.737.

Per quanto riguarda il parco comunale di Rignaldello – luogo che i tifernati conoscono come il “parco dei cigni” – ci sarà invece un investimento di 62.836 euro, con il relamping dei corpi illuminanti esistenti con sorgenti a Led e l’installazione di 8 nuovi apparecchi che aumenteranno la visibilità all’interno dell’area pubblica, oltre a 13 bollard segna passo lungo il perimetro del lago, che impreziosiranno lo specchio d’acqua.