Castel Ritaldi, l’area della piscina si rifà il look grazie ai fondi della Regione

In particolare, al centro del progetto approvato c’è la riqualificazione dell’area intorno alla piscina comunale, compreso l’anfiteatro che verrà ristrutturato.

“I nostri obiettivi pian piano vengono raggiunti e realizzati, per l’interesse e il benessere dei nostri cittadini” ha commentato il sindaco Elisa Sabbatini. “Questo è il risultato di un lavoro assiduo ed efficace tra amministratori e tecnici, che guarda al futuro del nostro piccolo borgo che ha tanto da offrire. Questi fondi saranno destinati alla rigenerazione di ambiti urbani pubblici da adibire a parco attrezzato in prossimità della nuova Piscina comunale, per la creazione di nuovi spazi di relazione, di aggregazione sociale e rilancio dell’attrattività del centro urbano di Castel Ritaldi”.

“Attraverso queste importanti risorse – ha dichiarato l’assessore regionale Paola Agabiti – l’amministrazione regionale mira a supportare l’azione dei Comuni al fine di favorire, con i loro progetti, il benessere dei residenti e il rispetto per l’ambiente, definendo città, centri e borghi sempre più a misura d’uomo. Le opere finanziate, nel ridefinire spazi e ambienti di socialità, riportandoli a nuova vita, garantiscono contestualmente una maggiore sicurezza dei luoghi interessati, assicurando un presidio da parte dell’intera comunità”.

Come detto, oltre al progetto di rigenerazione urbana finanziato dalla Regione per circa 220mila euro, il Comune di Castel Ritaldi sta lavorando in maniera più ampia a tutta l’area circostante, compresa la stessa piscina che verrà completamente rifatta. Interventi che faranno seguito alla riqualificazione del viale Martiri della Resistenza e delle zone limitrofe, anche essi al centro di altri finanziamenti. E che culmineranno appunto con il progetto della piscina comunale, in fase esecutiva, per il quale l’amministrazione comunale ha attinto un mutuo. L’impianto natatorio verrà demolito e ricostruito secondo gli standard più moderni, con anche un’area per i bambini che finora non c’era. Ma saranno interessate anche le strutture comunali limitrofe a suo servizio, che poi verranno date in gestione attraverso un bando pubblico.