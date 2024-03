Casa e Ospedale di Comunità Orvieto, aggiudicato l'appalto per i lavori - Tuttoggi.info

I tempi del Pnrr fissano la consegna entro il 2026; secondo il cronoprogramma indicato dall’azienda sanitaria i lavori partiranno tra luglio e settembre.

“È stata pubblicata, il 6 marzo scorso, la delibera con cui la Usl Umbria 2 ha aggiudicato l’appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva, e la realizzazione dei lavori della Casa di comunità e Ospedale di Comunità nell’ex ospedale di Piazza Duomo”. A dichiararlo, in una nota, il sindaco di Orvieto Roberta Tardani.

I tempi del Pnrr fissano la consegna entro il 2026; secondo il cronoprogramma indicato dall’azienda sanitaria i lavori partiranno tra luglio e settembre.

Tardani: “Occorre andare avanti nella realizzazione di questa importante opera”

“”Occorre ora andare avanti – dichiara il sindaco – nella realizzazione di questa importante opera, che ha molteplici obiettivi: riorganizzare la sanità locale partendo dal potenziamento e dal miglioramento della medicina di territorio; alleggerire l’ospedale da attività e ricoveri impropri; riqualificare e rifunzionalizzare un immobile di pregio abbandonato da anni; riportare servizi ed economia quotidiana nel centro storico”

“La Regione Umbria investirà oltre 20 milioni di euro del Pnrr sulla sanità orvietana, una cifra, in proporzione alla popolazione, superiore a quella investita sui principali centri dell’Umbria. Della Casa di comunità, allora Casa della Salute, si parlava dal 2007 con un accordo di programma poi rinnovato nel 2015, a cui non era stato dato mai seguito, senza un progetto, senza fondi. Mi impegnerò, in futuro, a capitalizzare e a gestire le opportunità dei fondi Pnrr, a intervenire per una nuova organizzazione dei servizi sanitari locali disegnati sulle esigenze di una popolazione che invecchia sempre più”, conclude Roberta Tardani.