Casa della salute all'ex ospedale, sindacati lanciano petizione. La 1^ firma è di Bacchetta - Tuttoggi

Cgil, Cisl e Uil e le sigle dei pensionati raccoglieranno firme a partire da sabato 12 giugno, il sindaco di Città di Castello sottoscrive proprio davanti all'ex ospedale

“Vogliamo una Casa della Salute per l’Altotevere, perché è dimostrato che la qualità della risposta sanitaria ai bisogni dei cittadini è migliore laddove esistono servizi di questo tipo. E la vogliamo a Città di Castello, nell’ex ospedale, una struttura pubblica, molto grande, in pieno centro, che va assolutamente recuperata”.

Cgil, Cisl e Uil dell’Alta Umbria, insieme ai sindacati pensionati, Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil, proseguono la loro battaglia per assicurare al territorio una Casa della salute, un luogo in cui tifernati e non possano trovare con facilità risposte ai loro bisogni, con un ruolo importante dei medici di base.

Stamattina (10 giugno), a Città di Castello, proprio davanti all’ex ospedale, i sindacati hanno presentato agli organi di informazione una nuova iniziativa unitaria: “A sostegno della nostra richiesta abbiamo deciso di avviare una raccolta firme attraverso lo strumento della petizione popolare – hanno spiegato i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, Fabrizio Fratini, Antonello Paccavia e Sandro Belletti – e nei prossimi giorni saremo nelle piazze di tutta l’Alta Umbria, convinti del fatto che sulla nostra proposta ci sia un ampio consenso popolare”.

La raccolta firme partirà sabato 12 giugno proprio da Città di Castello (in piazza Matteotti, dalle 9.30 alle 12.30), poi martedì 15 sarà la volta di Trestina, mercoledì 16 di Umbertide, giovedì 17 di Lama e venerdì 18 di San Giustino.

A lanciare l’iniziativa, insieme ai sindacati, c’era anche il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta, che ha apposto la prima firma sulla petizione, esprimendo il suo pieno appoggio all’iniziativa di Cgil, Cisl e Uil. La seconda firma è stata quella del consigliere regionale Pd Michele Bettarelli, anche lui presente davanti all’ex ospedale e solidale con l’iniziativa sindacale.