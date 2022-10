Caro energia, a Umbertide illuminazione pubblica si spegnerà alle 22 | Ecco dove - Tuttoggi

Verranno infatti sostituiti tutti i dispositivi crepuscolari con orologi astronomici, al fine di ottimizzare le accensioni e gli spegnimenti delle luci, aggiungendo un ritardo nell’accensione serale di 15 minuti ed un anticipo dello spegnimento mattutino di 15 minuti.

A partire dal 7 novembre inoltre verranno riformulati gli orari di apertura della Biblioteca Comunale, che saranno i seguenti: lunedì dalle 9 alle 13 e dalle 15.15 alle 19.15, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.15 alle 19.15 e sabato dalle 9 alle 13.

“A partire dal mese di luglio, l’incremento del costo delle utenze ha subito una ulteriore accelerata che sta mettendo in difficoltà tutti i Comuni umbri e italiani compreso il nostro – dice l’Amministrazione Comunale di Umbertide – Pertanto si è reso necessario adottare alcune misure per contenere i consumi e di conseguenza l’aumento spropositato dei costi, senza compromettere l’efficienza dei nostri servizi ai cittadini. Le misure messe in atto non risolvono del tutto il problema e quindi serve un sostegno concreto dello Stato nei confronti degli enti locali, al pari di famiglie e imprese”.