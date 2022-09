Caro bollette, lunedì 5 settembre mobilitazione nelle piazze dell’Umbria

Le città sedi delle manifestazioni umbre contro il caro bollette sono

Perugia: Piazza Italia;

Terni: di fronte alla Prefettura, Viale della Stazione;

Assisi: Piazza del Comune;

Bastia Umbra: Piazza Matteotti;

Castiglione del Lago: Via Gramsci;

Città di Castello: Piazza Matteotti;

Foligno: Piazza della Repubblica;

Gualdo Tadino: Piazza Martiri della Libertà;

Gubbio: Piazza 40 Martiri;

Marsciano: Piazza Largo Garibaldi;

Valnerina: sede da definire;

Spoleto: Piazza del Municipio;

Umbertide: Piazza Matteotti

È possibile aderire recandosi nella piazza della città che si preferisce alle 10.45 portando le foto delle bollette che verranno simbolicamente bruciate e stampare il cartello “Bollette in vetrina” formato A3, mettendo esposti i dati dei consumi e portalo con te per la manifestazione; un’altra copia affiggila in vetrina. Si può inoltre aderire spegnendo le luci dell’attività e dell’insegna nelle ore notturne dalle 20:00 di lunedì 5 fino a venerdì 9.

“La crescita inarrestabile del costo dell’energia che si sta abbattendo sulle imprese del terziario di mercato e dei servizi, con aumenti delle bollette e dei costi di gestione non più sostenibili – sottolinea il presidente di Confcommercio Umbria Giorgio Mencaroni – mette seriamente a rischio la prosecuzione dell’attività di tantissime nostre imprese nei prossimi mesi, con ripercussioni a catena sull’occupazione. Le conseguenze non sono solo economiche, ma sociali, considerato anche l’inflazione galoppante. La crisi energetica sta bloccando comparti strategici per la crescita, la competitività e il futuro dell’Italia e dell’Europa. Stiamo uscendo a fatica dalla pandemia per imboccare un tunnel quasi peggiore. Con la nostra mobilitazione contro il caro bollette vogliamo gridare che questa emergenza oggi è la priorità delle priorità e bisogna agire subito, perché per tante imprese le prossime settimane, se non giorni, e la prossima bolletta di luce e gas sono lo spartiacque tra continuare a tenere aperto o chiudere. Quindi tutti gli imprenditori sono chiamati in causa e hanno la responsabilità di partecipare. Sappiamo perfettamente che le scelte in materia sono prese a livello nazionale ed europeo, ma far sentire la nostra voce compatta e forte serve a dimostrare che non stiamo a guardare inermi quello che accade e che vogliamo contare!”.