Carnevale e Bartoccio, tutti gli appuntamenti

Giochi, feste e sfilate, tra Ponte d'Oddi, San Sisto e centro storico

La Gara di Bartocciate al Circolo di Ponte d’Oddi, con Graziano Vinti come Bartoccio, ha aperto i festeggiamenti del Carnevale a Perugia.

Oggi, sabato, con partenza dai Giardini Caselli Moretti (zona della chiesa di Sant’Ercolano), alle ore 17 ci sarà l’ingresso trionfale del Bartoccio sul carro tirato da bovini e corteo carnevalesco perugino.

Domenica 4 febbraio iniziano le manifestazioni in collaborazione con l’APS carnevale “I rioni di San Sisto”. Dalle 14 alle 18 sfilata dei carri allegorici a San Sisto con partenza da piazza Martinelli.

Le celebrazioni per il Carnevale riprenderanno poi sabato 10 febbraio a San Sisto, in piazza Martinelli, dalle 10 carri in piazza. Dalle 14.30 festa di carnevale con animazione per i bambini.

Martedì 13 febbraio è in programma la sfilata dei carri allegorici in centro storico. La giornata prevede dalle 10 l’arrivo dei bambini e bambine delle scuole degli istituti comprensivi del Comune di Perugia con merenda di carnevale offerta dal Consorzio Perugia in Centro. Ragazzi ed insegnanti saranno trasportati gratuitamente dalle scuole al centro storico e ritorno con gli autobus messi a disposizione dal Comune di Perugia.

Nel pomeriggio alle 17 sfilata dei carri in corso Vannucci fino alle 19.

Domenica 18 febbraio, infine, dalle 14 alle 18 sfilata dei carri allegorici a San Sisto con partenza da piazza Martinelli.